Konzernumbau: Elektrokonzern ABB will Teilbereiche abstoßen

ABB nahm zudem leichte Anpassungen bei den Finanzzielen vor. Beim Umsatz peilt das Zürcher Unternehmen neu ein Wachstum von jährlichen drei bis fünf Prozent statt wie bisher von drei bis sechs Prozent an. Profitabilität werde klar vor Wachstum gestellt. ABB nehme sich ab 2023 eine operative Marge (Ebita) in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne von 13 bis 16 Prozent vor. In den ersten neun Monaten 2020 kam der Konzern auf 10,9 Prozent.