Lichtkonzern: Osram verkauft DS-Sparte in Nordamerika an Acuity Brands

Der Lichttechnikkonzern AMS Osram verkauft sein Nordamerika-Geschäft mit Steuersystemen an den langjährigen Partner Acuity Brands. Acuity übernehme das DS-Geschäft in den USA, Kanada und Mexiko, das derzeit etwa 1100 Mitarbeiter beschäftigte, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Transaktion solle im Sommer abgeschlossen werden; zu den finanziellen Details äußerte sich das Unternehmen nicht.