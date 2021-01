Luftfahrt: Airbus und der Fluch der vollen Flugzeugparkplätze

Die Folge sah Faury, wenn er aus seinem Büro am Flughafen in Toulouse schaute. Oder auch auf anderen Werksflughäfen: In Hamburg, in Mobile im US-Bundesstaat Alabama oder im kanadischen Montreal wuchs die Zahl der nicht ausgelieferten Flugzeuge, die wegen der meist nicht lackierten oder weiß übermalten Heckflossen in der Branche „White Tails“ genannt werden.