Zulieferer brauchen starke Nerven Der Aufschwung der Luftfahrt bröckelt – schon wieder

Das Minus könnte noch eine ganze Weile anhalten. Das zeigt zum Beispiel eine Entscheidung, die Airbus am Donnerstag verkündete: Der weltgrößte Flugzeugbauer will die Produktion neuer Flugzeuge deutlich langsamer hochfahren als geplant. Statt ab Juli wieder fast 60 Maschinen pro Monat zu produzieren, sind es nun vorerst nur rund 50. „Die Krise ist noch lange nicht überwunden“, warnt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Er fürchtet, dass noch viele Zuliefererfirmen in Not geraten und – wie zuletzt der Sitzhersteller ZIM aus Marktdorf oder E.I.S. Aircraft aus Euskirchen – in die Insolvenz rutschen könnten. „Die Grundlagen für einen Aufschwung der Branche sind mehr als brüchig“, so Großbongardt.