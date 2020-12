Airports nach dem Coronajahr Diese Grafiken offenbaren die neue Ordnung der europäischen Flughäfen

Die Stadt Mostar im Süden von Bosnien-Herzegowina kannte man in der Reiseindustrie bislang vor allem für die rekonstruierte mittelalterliche Brücke über den Fluss Neretva. Nun erlangt der malerische Ort zumindest in der Flugbranche neue Bekanntheit – und einen neuen traurigen Spitzenplatz: Der örtliche Flughafen leidet in Europa am meisten unter der Coronakrise. Hatte der Medunarodni Aerodrom genannte Landeplatz im Herbst 2019 im Schnitt noch zwei Flüge am Tag, sind es nun nur zwei Landungen pro Woche. Und im Schnitt ist dabei nicht mal ein Passagier an Bord. Allerdings: Das ist zwar ein Minus von 99,7 Prozent, aber es ist immer noch besser als im Frühjahr. Da blieb der Flughafen Mostar ganz geschlossen.