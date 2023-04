Luftverkehr: Scholz und Costa erwärmen sich für Lufthansa-Einstieg bei TAP

Bundeskanzler Olaf Scholz und der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa haben sich positiv zu einem Einstieg der Lufthansa bei der portugiesischen Airline TAP geäußert. „Mein Eindruck ist: Da passt was zusammen“, sagte Scholz am Mittwoch nach einem Gespräch mit Costa in Lissabon. Es müsse bei einem Einstieg darum gehen, dass die beiden Fluggesellschaften sich ergänzten und es gute Entwicklungsmöglichkeiten des Flugverkehrs vor Ort gebe.