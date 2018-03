Münchner Sicherheitskonferenz: Siemens-Chef Kaeser steht zu Trump-Lob

Kaeser hatte Ende Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos zusammen mit anderen europäischen Konzernchefs an einem Dinner mit Trump teilgenommen – und gesagt: „Glückwunsch zur Steuerreform.“ Zudem hatte er Investitionen in der Turbinen-Sparte in den USA angekündigt, obwohl Kaeser in dem Bereich in Deutschland Stellen abbauen will.