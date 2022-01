MV Werften Wer kauft jetzt das potenziell größte Kreuzfahrtschiff der Welt?

Der enge Takt erschwert die Suche nach Investoren für die Werftengruppe, die sich in den vergangenen Jahren auf den Bau des rund 1,5 Milliarden Euro teuren Kreuzfahrtschiffes Global Dream I konzentriert hat. Das mit einer Kapazität von 9500 Passagieren potenziell größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist zu rund 75 Prozent fertig. Insolvenzverwalter Morgen will den Bau abschließen. „Es gibt ganz wenig Werften auf der Welt, die so ein Schiff bauen können. Wir müssen alles daran setzen, dieses Schiff hier zu Ende zu bauen“, sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Wismar.