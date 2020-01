Nach der Flucht Ex-Autoboss Ghosn will für Rente in Frankreich kämpfen

Nach Informationen von „Le Figaro“ rief Ghosn Ende Dezember in einem Eilverfahren ein Schiedsgericht für arbeitsrechtliche Streitfälle in Frankreich an. Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass bereits Ende Februar eine Anhörung in Boulogne-Billancourt bei Paris geplant sei. In dem Vorort hat Renault seinen Konzernsitz. Der Hersteller selbst nahm zu dem Bericht keine Stellung.