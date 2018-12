Nach gesenkter Jahresprognose BASF rennen die Anleger davon

Die Misere hatte sich bereits abgezeichnet. Schon im dritten Quartals musste BASF wegen des niedrigen Wasserstand des Flusses, der für den Konzern ein wichtiger Transportweg ist, eine Ergebnisbelastung von rund 50 Millionen Euro verdauen. Seine Produktion des Kunststoffvorprodukts TDI am Stammsitz Ludwigshafen musste BASF deshalb bereits stoppen. Vorstandschef Martin Brudermüller hatte zudem schon gewarnt, dass die Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld zunehmen würden. So hinterlässt der Handelsstreit zwischen den USA und China Spuren beim Chemiekonzern. Das wichtige Geschäft mit der Autoindustrie schwächte sich weiter ab. Dabei sank vor allem die Nachfrage von Kunden in China.