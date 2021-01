„Noch nicht gut, aber endlich erträglich“ Die Luftfahrtbranche schöpft Hoffnung – woher kommt der Sinneswandel?

Luftfahrt-Zulieferer wie die Aircraft Philipp Group (ACP) aus Übersee in Bayern hingegen hatten wenig Hoffnung. Ihr wichtigster Abnehmer, Airbus, fuhr nach einer Welle von stornierten Bestellungen die Produktion runter. Der Flugzeughersteller brauchte fast keine neuen Bauteile mehr. „Kommt jetzt keine staatliche Hilfe in Form eines Mittelstand-Coronafonds, werden die kleinen und mittleren Unternehmen der deutschen Luftfahrtbranche sterben“, warnte Philipp als geschäftsführender Gesellschafter der ACP damals. Laut einer Umfrage der Münchner Unternehmensberatung H & Z im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sagten 80 Prozent der 400 im Frühsommer befragten Zulieferer, ihnen werde das Geld jetzt oder in naher Zukunft knapp. „Gut 20 Prozent erwägen sogar eine Insolvenz“, sagte H & Z-Chef Michael Santo damals im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.