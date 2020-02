Notleidender Konzern Thyssenkrupp verkauft Aufzugssparte an Finanzinvestoren

Die RAG-Stiftung aus Essen ist für die Finanzierung der dauerhaften Folgekosten des Steinkohlenbergbaus zuständig. Sie wurde im Jahr 2007 gegründet, um diese sogenannten „Ewigkeitskosten“ zu finanzieren. So muss etwa, auch nachdem die letzte Grube geschlossen hat, ständig das Grundwasser abgepumpt werden. Dazu braucht die Stiftung rund 300 Millionen Euro jährlich. Sie ist also auf sichere Erträge ihres Kapitals angewiesen. Um die Finanzierung stemmen zu können und gegen Schäden gewappnet zu sein, ist ein solider finanzieller Grundstock nötig. Und so ist unter dem Dach der RAG-Stiftung in den vergangenen Jahren ein interessantes Konglomerat aus unterschiedlichsten Unternehmen entstanden.