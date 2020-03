Ölkonzern: OMV stellt sich neu auf – deutsches Tankstellennetz wird verkauft

Der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV will sich nach einem milliardenschweren Kauf im Bereich Petrochemie von Firmenteilen trennen und damit Geld in die Kassen spülen. Einerseits werde mit dem Stromkonzern Verbund exklusiv über den Verkauf des Mehrheitsanteils an der Gaspipeline-Tochter Gas Connect Austria verhandelt, teilte OMV am Donnerstag mit.