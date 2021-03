Park-App: BMW und Daimler verkaufen Park Now nach Schweden

Easypark bietet mit einer App ähnliche Dienste sowie das Aufladen von Elektrofahrzeugen und ist nach eigenen Angaben in 20 Länder und 2200 Städten in Europa und Australien vertreten. Hinter dem vor 20 Jahren gegründeten Unternehmen aus Stockholm stehen die Technologieinvestoren Vitruvian Partners und Verdane. In Deutschland ist Easypark nach mehrehen Übernahmen in rund 260 Städten aktiv, Park Now in 280.