Pharma AstraZeneca schadet der gesamten Branche

Dabei hat es ja tatsächlich gut begonnen. Viele Hersteller haben ihre Impfstoffe in weniger als einem Jahr entwickelt – ein solches Tempo gab es in der Medizingeschichte noch nie. Unternehmen wie AstraZeneca oder Johnson & Johnson kündigten an, nur wenige Dollar pro Dosis zu verlangen. Die Hoffnungen der Menschheit auf das segensreiche Wirken der Pharmaindustrie waren wohl noch nie so groß wie in den vergangenen Monaten.