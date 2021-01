Zulassung für AstraZeneca „Kein Impfstoff ist perfekt“

In Großbritannien wird das Präparat, das AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, bereits seit Anfang Januar großflächig eingesetzt. In der EU sind bisher nur die Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech sowie Moderna zugelassen. Der Impfstoff von AstraZeneca gilt als besonders preiswert und handlich für Massen-Impfungen. AstraZeneca will seinen Impfstoff im Vergleich zu der Konkurrenz besonders günstig abgeben: für nur etwa 2,50 Dollar pro Dosis. AstraZeneca scheint zu berücksichtigen, dass der Pharmakonzern den Impfstoff zusammen mit der Universität Oxford entwickelt und daher reichlich öffentliche Förderung bekommen hat. Daher bietet er den Impfstoff bisher fast zum Selbstkostenpreis an. Und deutlich günstiger als die Konkurrenz derzeit. Allerdings gibt es dazu eine Einschränkung: Der niedrige Preis soll nur gelten, solange die Pandemie auf dem Höhepunkt ist, nach derzeitigem Stand bis Mitte nächsten Jahres.