Pharmaindustrie: Neues Bayer-Medikament floppt bei wichtiger Nutzenbewertung

Eine Bayer-Sprecherin erklärte am Donnerstag, der Konzern sei überzeugt vom patientenrelevanten Nutzen einer Behandlung mit Vitrakvi. Das Mittel kann bei vielen Krebsarten, bei denen die Tumore von einer seltenen Genmutation verursacht werden, zum Einsatz kommen. In den USA ist es bereits auf dem Markt, in der Europäischen Union erhielt es im September die Zulassung.