Pkw-Nachfrage: Neuwagenabsatz schrumpft um ein Fünftel – Tesla und Smart legen zu

Unter den deutschen Marken konnten dem KBA zufolge im Februar nur Smart (plus 123 Prozent), Mini (plus 18,6) und Porsche (plus 3,6 Prozent) zulegen. Alle weiteren mussten im Vergleich zum Vorjahresmonat Einbußen hinnehmen. Am stärksten betroffen waren demnach Ford (minus 40,1 Prozent), Mercedes (minus 28,3), Opel (minus 11,3 ) und Audi (minus 11,0 Prozent). Bei VW betrug der Rückgang 9,7 und bei BMW 6,3 Prozent.