Quartalszahlen Siemens schreibt erstmals seit fast zwölf Jahren rote Zahlen

„Für die kommenden zwölf bis 18 Monate arbeiten unsere Teams an verschiedenen Szenarien, um die Herausforderungen flexibel zu managen“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag. In den nächsten Monaten gehe es vor allem darum, den Auftrags-Berg von inzwischen 99 Milliarden Euro abzuarbeiten, ergänzte Finanzvorstand Ralf Thomas. Im Kerngeschäft mit Industrie-Automatisierung (DI) und Infrastruktur-Technik (SI) schnellten die Aufträge nochmals um mehr als ein Viertel nach oben. Der Mangel an Bauteilen, aber auch krankheitsbedingte Produktionsausfälle drückten zuletzt auf die Margen. Für den Fall, dass Gas in Deutschland knapp würde, sei Siemens gewappnet, sagte Vorstandschef Busch. Die Inflation soll über Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden. Zudem werde Siemens sparen: „In den nächsten Monaten werden die Geschäfte bei den Ausgaben besonders diszipliniert sein, um die Margen zu halten.“