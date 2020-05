Radikale Lösungen Die Industrie-Ikone Thyssen wird zerlegt

„Eine Konsolidierung gegen die Interessen der Beschäftigten wird es mit uns nicht geben“, kündigte Tekin Nasikkol, der Betriebsratsvorsitzende von Thyssenkrupp-Stahl in Duisburg, an. Thyssenkrupp sei in der Krise. Dass deshalb intensiv nach Konsolidierungsmöglichkeiten gesucht werde, liege auf der Hand. Grundvoraussetzung für eine mögliche Konsolidierung des Stahlbereichs sei vor allem das Festhalten an der neuen Strategie 20-30. „Wir haben einen Tarifvertrag Zukunftspakt Stahl 20-30 erst Ende März vereinbart. Wir erwarten die konsequente Umsetzung des Vertrages“, so Nasikkol. „Wir haben der Restrukturierung des Stahlbereichs mit einem geplanten Abbau von bis zu 3.000 Stellen nur unter der Bedingung zugestimmt, dass massiv in die Zukunftsfähigkeit der Thyssenkrupp Steel Europe AG investiert wird. Daran darf nicht gerüttelt werden.“ Neu sei die angekündigte Partnersuche für den Stahlbereich nicht. Die Beschäftigten hätten ein Recht darauf, von Anfang an transparent mit in den Prozess eingebunden zu werden.