Stahlsparte Thyssenkrupp wieder auf Partnersuche

Der seit Jahren kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp will schwache Geschäfte abstoßen und die Stahlsparte und den Marine-Schiffbau womöglich in Partnerschaften mit Konkurrenten einbringen. „Wir haben schwierige und längst überfällige Entscheidungen getroffen“, kündigte Vorstandschefin Martina Merz am Montagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats an. „Thyssenkrupp wird kleiner, aber stärker aus dem Umbau hervorgehen.“ Der Konzern schreibt hohe Verluste. Zudem drücken Nettofinanzschulden von 7,5 Milliarden Euro und Pensionsverpflichtungen in gleicher Höhe.