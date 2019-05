RWE-Hauptversammlung Schüler protestieren für einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung

Vor der Essener Grugahalle demonstrierten Umweltschützer gegen den Versorger, der wegen seiner vielen Kohlekraftwerke seit Jahren in der Kritik steht. „Braunkohle Irrsinn – Das können wir uns nicht mehr leisten“ war auf Plakaten zu lesen. „Der Kohleausstieg geht nicht schnell genug“, kritisierte Klimaschützerin Claudia Römer. Außerdem müsse RWE einen endgültigen Rodungsverzicht für den vom Tagebau gefährdeten Hambacher Forst erklären.



Klimaaktivistin Neubauer von „Fridays for Future“ sprach den Aktionären direkt ins Gewissen. „Jede Person hier im Saal trägt Verantwortung.“ Sie sollten nicht Schmitz' Kurs folgen, schließlich betreibe RWE trotz des angekündigten Wandels und Slogans wie die „neue RWE“ weiter eine Reihe von Kohlekraftwerken. „Kein Konzern in ganz Europa trägt mehr Verantwortung für die Klimakrise als RWE“, kritisierte sie und fügte hinzu: „Schalten Sie ab, noch dieses Jahr, und gänzlich bis 2030.“



RWE-Chef Schmitz hatte die Bewegung in seiner Eingangsrede erwähnt. Es sei gut, dass sich viele Schülerinnen und Schüler für das Thema Klimaschutz interessierten. „Fridays for Future hebt ein Thema deutlich hörbar auf die Tagesordnung und rückt es so ins Bewusstsein aller. Doch zum Fordern gehört auch das Machen.“ Dafür stehe RWE. Doch in vielen Debatten kommen das Machbare zu kurz. „Das ist schade. Ein Wettbewerb um die radikalste Forderung oder das weitreichendste Verbot schadet mehr, als dass es nützt.“