RWE-Ökostromtochter Das kurze Leben und Sterben von Innogy

Erst Anfang dieser Woche verkaufte RWE die Innogy-Beteiligung am tschechischen Gasnetzbetreiber ING an ein Konsortium um die australischen Bank Macquarie. RWE verkauft den Anteil von 50,04 Prozent für rund 1,8 Milliarden Euro. Das Konsortium habe sein Vorkaufsrecht ausgeübt und werde damit alleiniger Gesellschafter der Innogy Grid Holding (IGH). Eigentlich sollte dieser Anteil an E.On gehen. Bei der Ankündigung des Deals hatte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz noch versichert, eine Zerlegung und Veräußerung von Innogy in Einzelteilen käme nicht in Frage.