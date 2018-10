Sparprogramm Covestro will 900 Stellen streichen

Dem Kunststoffhersteller Covestro setzt zunehmend ein schwierigeres Marktumfeld zu. Das Betriebsergebnis stagnierte im dritten Quartal, im Gesamtjahr erwarten die Leverkusener aber weiterhin einen Anstieg. Gleichwohl zückt die ehemalige Bayer-Tochter den Rotstift: Bis Ende 2020 sollen weltweit rund 900 Stellen wegfallen, davon rund 400 in Deutschland, etwa in Verwaltungs- und Zentralbereichen. Bis spätestens 2021 werden Kosteneinsparungen von rund 350 Millionen Euro im Jahr angestrebt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diese sollen auch durch den vermehrten Einsatz von digitalen Lösungen erreicht werden.