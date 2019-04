Stahl-Joint-Venture Thyssenkrupp und Tata machen Zugeständnisse

Im Ringen um ihre Stahlfusion haben Thyssenkrupp und der indische Tata-Konzern Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter gemacht. Die beiden Unternehmen hätten ein umfassendes Paket an Lösungsvorschlägen bei der Wettbewerbskommission eingereicht, teilte Thyssenkrupp am Dienstag in Essen mit. „Unsere Vorschläge decken aus unserer Sicht alle von der Kommission vorgetragenen Bedenken ab“, sagte Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff. Das Angebot sei „weitreichend und ein substanzielles Entgegenkommen“.