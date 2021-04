Stahlindustrie Klima-Umbau: Altmaier wird mit Stahlbranche über Hilfen sprechen

Die Stahlindustrie ist einer großen Kohlendioxid-Produzenten in Deutschland. Pro Jahr stoßen die Hochöfen und Stahlwerke etwa 58 Millionen Tonnen des Klimagases aus. Die Branche wirbt mit dem Argument um öffentliche Hilfen, in kaum einem anderen Bereich könne mit vergleichsweise geringen Hilfen ein so hoher Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden. Kritiker fordern, die Stahlkonzerne müssten zunächst etwas gegen ihre Überkapazitäten tun.