Statistik: Teslas Angaben zur Unfall-Bilanz stimmen nur bedingt

Die hochpreisigen Elektroautos von Tesla würden überwiegend von wohlhabenden Personen im mittleren Alter gekauft, sagt Ken Kolosh von der unabhängigen Organisation National Safety Council. Diese seien überwiegend in urbanen Regionen zu Hause, in denen es bessere Straßen und strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen gebe als in ländlichen Gebieten. In der Altersgruppe sei die Zahl der Verkehrstoten zudem geringer als bei jüngeren Fahrern.