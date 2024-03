Symrise Wie Haustier-Liebe zum Wachstumstreiber eines Aromen-Herstellers wird

„Der Haushund hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt“, sagte Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch. In den 50er und 60er Jahren hätten Hunde hinter dem Haus gelebt, in den 70er und 80er Jahren vor dem Haus. Um die Jahrtausendwende herum seien sie in die Häuser gezogen. Und heute? Schlafen sie im Bett ihrer Besitzer.