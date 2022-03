Teile fehlen Porsche unterbricht Produktion des E-Bestsellers Taycan

Der Autobauer Porsche muss wegen fehlender Bauteile infolge des Krieges in der Ukraine vorübergehend die Produktion seines E-Sportwagens Taycan in Stuttgart-Zuffenhausen stoppen. Sie werde von Mittwochnachmittag an zunächst bis Ende der kommenden Woche ausgesetzt, teilte ein Sprecher am Dienstagabend mit. Im Porsche-Werk Leipzig werde die Produktion kommende Woche in reduziertem Betrieb wieder anlaufen, weil sich die Versorgungssituation verbessert habe. „In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten.“ Zuerst hatten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.