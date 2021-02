Thyssenkrupp beendet Gespräche mit Liberty Konzernchefin Merz wird den Stahl nicht los

Nun bleibt Konzernchefin Merz also nur, das Sorgenkind selbst weiterzuentwickeln. Immerhin gab der Konzern für die Tochter Investitionen von gut 700 Millionen Euro frei, die in die Modernisierung der Werke gesteckt werden sollen. Das sei das größte Investitionsprogramm beim Stahl seit fast zwei Jahrzehnten. Die Stahlwerke in Duisburg und Bochum sollen fit gemacht werden für die neuen Anforderungen der Autoindustrie. Zentrale Teile beider Standorte sollen bis Ende 2024 neu gebaut werden. Um diese Investitionen haben die Arbeitnehmervertreter seit langem gekämpft. Doch im Gegenzug will der Konzern beim Stahl mehr Stellen streichen als bisher geplant. Die finanziellen Folgen der Coronakrise machten weitere Kostensenkungen notwendig, so der Konzern. Deshalb müsse allen Beteiligten klar sein, dass daher auch über weitere Personal- und Kostenmaßnahmen gesprochen werden musste, wenn bisher Erreichtes und Vereinbartes nicht gefährdet werden wolle.