Thyssenkrupp Tata Steel-Chef So tickt der Chef des neuen Stahlriesen

Nun aber hat der Essener Industriekonzern nicht nur die Abspaltung des Stahls beschlossen. Im September, nach dem plötzlichen Abgang von Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner, hat der neue Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff den Plan gefasst, das Essener Unternehmen in zwei selbstständige Unternehmen aufzuspalten, die ebenfalls beide an die Börse sollen: Der Werkstoffhandel, das Marinegeschäft und der 50-Prozent-Anteil am Stahlunternehmen Tata sollen in einer neuen Thyssenkrupp Materials AG aufgehen. Das Geschäft mit Aufzügen, das Automobilzuliefergeschäft und der kriselnde Anlagenbau sollen bei der Thyssenkrupp Industrials AG landen. Damit die künftige Thyssenkrupp Materials ausreichend Kapital hat, hält das neue Industrieunternehmen eine Rückbeteiligung an Materials, allerdings nur für einen noch nicht festgelegten Zeitraum.