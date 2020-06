Tönnies Die Extrawurst

Aber wenn es kein Fleisch gegeben hätte: Brot und Torten wären genug dagewesen, die Versorgung der Bevölkerung wäre nicht zusammengebrochen. Etwa zu Ostern war auch bei der Großbäckerei Coppenrath & Wiese in der Tortenproduktion Hochbetrieb, dort werden verderbliche Waren eingesetzt und müssen zügig produziert werden. Aber das Unternehmen hatte auch damals eigenen Angaben zufolge mit schärferen Hygiene-Maßnahmen auf die Corona-Situation reagiert. In der Produktion sei der Abstand zwischen den Mitarbeitern auf mindestens 1,50 Metern vergrößert worden. Ausnahmegenehmigungen von diesen Abstandsregeln, auf die sich das Land und der Kreis Gütersloh bei Tönnies geeinigt hatten, gab es nicht. Auch in anderen Betrieben der Tiefkühlindustrie, die sich zu Coronazeiten zu einem wichtigen Teil der Lebensmittelversorgung entwickelt hatte, waren Ausnahmen von den Abstandsregeln nicht nötig. Man passte sich an. An den Bändern arbeiten allerdings stets wenige Menschen, vieles ist automatisiert – stärker, als bei Tönnies.