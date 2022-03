Trotz Produktionsproblem Porsche hält an Renditeziel fest

Trotz unsicherer wirtschaftlicher Aussichten und Störungen der Produktion durch den Ukraine-Krieg hält der Sportwagenbauer Porsche an seinem ehrgeizigen Renditeziel fest. „Vor uns stehen wirtschaftlich und politisch herausfordernde Monate, dennoch halten wir an unserem seit Jahren fest verankerten strategischen Ziel fest, langfristig eine operative Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent abzusichern“, erklärte Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag. Wegen fehlender Teile infolge von Produktionsausfällen bei Zulieferern im Zusammenhang mit dem Krieg musste Porsche im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen die Produktion des E-Automodells Taycan sowie die Fertigung im Werk Leipzig kürzlich anhalten.