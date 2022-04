Ukraine-Krieg BASF-Chef Brudermüller hält Gasverzicht aus Russland erst in vier bis fünf Jahren für möglich

Der BASF-Chef fürchtet Einschnitte bei der Produktion – auch im größten Werk am Hauptsitz: „Ab einem gewissen Punkt, können Sie einen Standort wie Ludwigshafen nicht mehr betreiben.“ Das träfe nicht nur 40.000 Mitarbeiter. „Wir stellen Produkte her, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen“, sagte Brudermüller. „Da hängt am Ende die Versorgung mit täglichen Gütern von Lebensmitteln bis hin zu Medikamenten dran.“