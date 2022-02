Umstrittenes Emirat „Für Katar ist Deutschland ein bevorzugter Partner“

Herr Schwenker, Sie waren erst kürzlich in Katar. Wie haben Sie das Land wahrgenommen?

In Aufbruchstimmung. Die Menschen fiebern dem Start der Fußball-WM Ende November schon jetzt entgegen. Vielen im Westen ist gar nicht bewusst, wie populär der Sport in der Region ist. Selbst während der Blockade durch Saudi-Arabien haben Länderspiele stattgefunden.