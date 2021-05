Unkrautvernichter Roundup: US-Richter weist Vorschlag Bayers zur Einigung mit Glyphosat-Klägern ab

Ein US-Richter hat den Vorschlag Bayers für den Umgang mit künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup zurückgewiesen. Teile von Bayers Plänen seien „klar unvernünftig“, hieß es in einem sechsseitigen Beschluss, mit dem Richter Vince Chhabria in San Francisco den Antrag auf Genehmigung am Mittwoch zurückwies.