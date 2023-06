Unternehmen aus der Gießereiindustrie Dreimal insolvent – und trotzdem Weltmarktführer

Und so mochte 2018 niemand mehr so recht an eine erneute Rettung glauben, sagt Eppli. Kein Insolvenzverwalter, keine Bank, nicht einmal der Staat wollte retten. Die Königsbronner waren verzweifelt, ihre Kunden auch. „Wir sind mit Tränen in den Augen aus dem Büro gegangen, als wir das Werk geschlossen haben“, sagt Eppli. In diesem Moment habe sein Handy geklingelt, erzählt er. „Die ersten Kunden riefen aus dem Ausland an und fragten verzweifelt, was sie mit ihren Maschinen machen sollten. Das ging den ganzen Tag so.“ Eppli selbst hatte keine Antwort für die Kunden.