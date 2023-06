Deutschland rutscht ab Wo bleibt das Wirtschaftswunder?

Eigentlich ist Olaf Scholz ein kühler Hanseat, kein Mann für kühne Visionen. Doch auf dem Nordseegipfel im belgischen Ostende Mitte Mai blüht Deutschlands Kanzler auf, als er vor sechs europäischen Staatschefs über eines seiner Lieblingsprojekte spricht: die „grüne Transformation“ der Wirtschaft. In gut 20 Jahren, so stellt sich Scholz die Zukunft vor, werden Windparks auf hoher See „ein Powerhouse vor unserer Haustür“ sein und die industriellen Zentren Europas mit Energie versorgen. Die Wirtschaft wird dann zum energetischen Nulltarif wachsen, der Wohlstand der Bürger klimaneutral gedeihen. Das ist das Ziel.