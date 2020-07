„Beste Chancen“ SAP will Qualtrics in den USA an Börse bringen

Laut SAP agierte Qualtrics innerhalb des Konzerns selbständiger als andere Zukäufe. Ein Börsengang biete die „besten Chancen“ für die Firma, das Wachstum weiter zu beschleunigen, sagte SAP-Chef Christian Klein. Er ist Nachfolger des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott, der den Qualtrics-Kauf eingefädelt hatte. Klein zufolge bietet das Marktdebüt eine Möglichkeit, auch außerhalb des SAP-Kundenstamms zu wachsen. Qualtrics-Mitgründer Ryan Smith, der das Geschäft auch nach der Übernahme durch SAP weiterführte, will im Rahmen des Börsengangs größter Einzelaktionär werden.



Am Montagmorgen gab SAP detaillierten Einblick in das zweite Quartal. Demnach hat Europas größter Softwarehersteller unter anderem dank des überraschend guten Laufs im zweiten Quartal unter dem Strich deutlich mehr Gewinn gemacht. Der Nettogewinn kletterte im Vorjahresvergleich um 52 Prozent auf 885 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern in Walldorf mitteilte. Das lag auch daran, dass ein Stellenabbauprogramm vor einem Jahr knapp 200 Millionen Euro gekostet hatte. Zahlen zu Umsatz und operativem Ergebnis hatte SAP bereits vor zweieinhalb Wochen vorgelegt und in der Coronakrise überraschend stark abgeschnitten. Die im April gesenkten Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen.