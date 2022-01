Big Tech wird noch größer Der Kauf von Activision Blizzard ist eine Wette aufs Metaversum

Nachdem Microsoft und Nadellas Vorgänger an der Unternehmensspitze den Krieg um die Suchmaschinen verloren hat, dann den um soziale Netzwerke und schließlich bei Smartphones nicht bei den Kunden landen konnte, will Nadella diesmal punkten. So wie er bei sozialen Netzwerken mit der Übernahme von LinkedIn für 26 Milliarden Dollar eine Scharte auswetzte.



Aber diesmal ist Microsoft sehr früh, hat die Chance, das Metaverse zu gestalten und sich dort an die Spitze zu setzen. Diese Rolle hat eigentlich Meta-Chef Mark Zuckerberg seinem Konzern zugedacht.



Mehr zum Thema: Das Metaversum soll unser Leben um eine virtuelle Dimension erweitern, Milliarden fließen bereits in fiktive Immobilien und Klamotten.