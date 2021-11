Chefwechsel Twitter-Chef Dorsey tritt zurück

Twitter hat einen neuen Chef. Der Mitgründer der Kurzkommentar-Plattform, Jack Dorsey, gab am Montag den Posten mit sofortiger Wirkung an den bisherigen Technikchef Parag Agrawal ab. „Ich bin sehr traurig und trotzdem sehr glücklich“, schrieb Dorsey in einer E-Mail an die Mitarbeiter des US-Konzerns. Als Grund für seine Entscheidungen nannte er unter anderem die Führungsstärke seines Nachfolgers und sein Vertrauen in „den Ehrgeiz und das Potenzial“ der Mitarbeiter. Ein mit dem Vorgang vertrauter Insider sagte, Dorsey wolle sich nun auf den ebenfalls von ihm geleiteten Zahlungsabwickler Square konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.