China Huawei ernennt Chairman Liang Hua zum kommissarischen Finanzchef

Meng muss nach ihrer Festnahme mit einer Auslieferung in die USA rechnen. Die Tochter des Huawei-Gründers war am Samstag auf Ersuchen der US-Behörden festgenommen worden. Am Freitag wird die 46-Jährige in Vancouver vor Gericht für eine Kautionsanhörung erwartet. Insidern zufolge erfolgte ihre Festnahme im Zusammenhang mit US-Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verwicklung von Banken in Verstöße gegen Iran-Sanktionen. Der Schritt schürte weltweit Sorgen vor einer erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China.