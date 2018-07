Chip-Riese Diese Großbaustellen überschatten Intels Jubiläum

Die Probleme erinnern an einen Moment, in dem Intel einmal dicht am Abgrund stand: Mitte der 90er Jahre wurde ein Fehler in der Fließkomma-Berechnung bei einem Pentium-Chip entdeckt, der sich bereits im Handel befand. Zunächst hatte Intel versucht, den Fehler zu vertuschen, dann stillschweigend zu korrigieren. Intel weigerte sich auch nach Protesten, die Chips auszutauschen – was in der Öffentlichkeit eine Welle der Empörung auslöste. Der Vorteil zu heute: Intel hatte damals einen Chef, der mit einem Machtwort die Krise beenden konnte. Der langjährige CEO Andy Grove entschuldigte sich öffentlich und startete ein umfangreiches Austauschprogramm. Legendär ist bis heute Groves Leitspruch: „Nur die Paranoiden überleben“.