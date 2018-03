So wie mir geht es vielen Nutzern bei Facebook. Mein Beispiel ist nur ein kleiner, im Grunde unbedeutender Einblick in die Facebook-Welt. Zeigt aber bereits die Unübersichtlichkeit und Achtlosigkeit rund um den Datenschutz, der sich Nutzer bei Facebook häufig preisgeben. Welches Ausmaß die Achtlosigkeit und der mangelnde Datenschutz annehmen kann, zeigt der Fall Cambridge Analytica. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Datenanalyse-Firma illegal an einige Informationen von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern gekommen war. Um sie zu sammeln, hatte ein Professor eine Umfrage zu Persönlichkeits-Merkmalen aufgesetzt, die bei Facebook als wissenschaftliche Forschung angemeldet wurde. Die Daten gingen dann ohne Wissen der Nutzer an Cambridge Analytica