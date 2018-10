Digitalisierung Telekom will Milliarden in den Breitbandausbau stecken

BerlinDie Deutsche Telekom will in den nächsten Jahren an ihrer Investitionsquote in Deutschland festhalten. Es würden weiterhin rund 5,5 Milliarden Euro pro Jahr in den Ausbau der Breitbandnetze gesteckt, kündigte Telekom-Chef Timotheus Höttges laut Vorabmitteilung auf einer Tagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) am Mittwoch an.