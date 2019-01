 Digitalkonferenz DLD: Viel Mantra für Optimismus und Mut, aber wenig Aufbruch

Im weiteren Verlauf der DLD beteuerten weitere Redner ihren Optimismus. So wie etwa die Facebook-Top-Managerin Sheryl Sandberg: Die als Chief Operating Officer des weltgrößten Netzwerks arbeitende Sandberg war vor allem nach München gekommen, um Abbitte zu leisten. Die proppevolle Kongresshalle zeigte eindrucksvoll, dass die Tech-Szene genau das von dem angeschlagenen Tech-Flaggschiff Facebook jetzt erwartet.



Abbitte nämlich für all die Negativschlagzeilen rund um Fake News, um Hassrede und nicht zuletzt den Facebook-Datenskandal mit Cambridge Analytica, die das US-Unternehmen in den vergangenen Monaten erzeugt hat. „Die vergangenen Jahre waren für Facebook wirklich schwierig“, räumte Sandberg unumwunden ein. „Wir wissen, dass wir die Daten unserer Nutzer besser schützen müssen und wir uns enorm anstrengen müssen, um das verlorene Vertrauen zurück zu gewinnen.“



Aber auch dabei helfe Optimismus, etwa wenn Facebook – wie von Sandberg zugesagt – enger mit Regierungen weltweit über Regulierung sprechen wolle. Oder, wie ebenfalls am Sonntag angekündigt, Facebook 7,5 Millionen Euro in ein neues, unabhängiges Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz an der TU München investiert. „Wir sind optimistisch, hier voran zu kommen“, beteuerte Sandberg.