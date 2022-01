Eskalierender Patentkrieg Wie Apple Ericsson einschüchtern will

Ericsson versucht vor Gericht einen Importbann von iPhones sowohl in die USA wie auch nach Deutschland durchsetzen. Apple klagt jetzt auf das Verbot von Importen von Basisstationen und benennt dabei eigene standardessentielle Patente, die wiederum Ericsson verletzen soll. Apple führt in seiner Klage drei Patente an, die mit Antennen und drahtlosem Laden zu tun haben. Ericsson hatte in drei Klagen insgesamt sieben Patente angeführt, die Apple verletzen soll.