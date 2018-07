Firmenübernahmen: Wegen Spannungen mit den USA – China geht in Europa auf Einkaufstour

Stuttgart/MünchenDeutsche Unternehmen sind weiterhin das bevorzugte Ziel chinesischer Investoren in Europa. Für Übernahmen und Beteiligungen in Europa gaben chinesische Firmen in diesem Jahr bereits 15 Milliarden Dollar aus, davon zehn Milliarden in Deutschland, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung EY hervorgeht.