Intel-Aktie stürzt ab: Bei den Apple-Zulieferern geht die Angst um

MünchenDer Ostermontag ist in den USA ein normaler Arbeitstag. Während die Deutschen die Ruhe der Festtage genossen, gingen die Investoren an der Wall Street also wenig feierlich ihrer Arbeit nach. Das bekam vor allem Intel zu spüren: Der Aktienkurs des größten amerikanischen Chipherstellers brach zum Wochenbeginn zeitweise neun Prozent ein.