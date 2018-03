iPhone-Batterien: Apple kämpft um die Gunst von Kobalt-Produzenten

DüsseldorfDie weltweite Nachfrage nach Elektro-Autos steigt – und damit auch nach den dazugehörigen Batterien. Die Energiespeicher bestehen aus Kobalt, aus jenem Schwermetall, der auch in Apples iPhone-Batterien enthalten ist. Aus der Sorge, dass es wegen des steigenden Bedarfs in der Auto-Branche zu iPhone-Batterie-Engpässen kommen könnte, will sich der IT-Riese aus dem kalifornischen Cupertino künftig nicht mehr auf die Batterien-Hersteller verlassen – und das Material stattdessen selbst direkt bei den Minenbetreibern kaufen.